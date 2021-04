Olimpiadi Tokyo 2020: rimessi in calendario test event tuffi e nuoto sincronizzato (Di venerdì 9 aprile 2021) Dopo averne annunciato ufficialmente la cancellazione a causa dell’aumento della curva dei contagi in Giappone, la Fina, ente mondiale del nuoto, ci ripensa e fa sapere che sono stati ricollocati in calendario gli eventi natatori che devono servire come test per l’Olimpiade di Tokyo. Così la prova di Coppa del Mondo di tuffi, “dopo fruttuosi colloqui con la federazione nuoto giapponese – è scritto in una nota della Fina –, il comitato organizzatore di Tokyo 202 e le autorità locali i test saranno messi in calendario nelle date 1-6 maggio, e serviranno da qualificazione e test per Tokyo”. Si farà anche il torneo di qualificazione ai Giochi del sincronizzato che avrebbe ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 aprile 2021) Dopo averne annunciato ufficialmente la cancellazione a causa dell’aumento della curva dei contagi in Giappone, la Fina, ente mondiale del, ci ripensa e fa sapere che sono stati ricollocati inglii natatori che devono servire comeper l’Olimpiade di. Così la prova di Coppa del Mondo di, “dopo fruttuosi colloqui con la federazionegiapponese – è scritto in una nota della Fina –, il comitato organizzatore di202 e le autorità locali isaranno messi innelle date 1-6 maggio, e serviranno da qualificazione eper”. Si farà anche il torneo di qualificazione ai Giochi delche avrebbe ...

