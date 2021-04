Olimpia Milano, Messina: “Il Bayern ha fatto una grande stagione, non sarà facile” (Di venerdì 9 aprile 2021) “E’ positivo per l’EuroLeague che comunque vada ci sarà una squadra inaspettata alle Final Four. Dobbiamo subito smontare il concetto che sia un’occasione, perché non affrontiamo una grande tradizionale come il Real Madrid o l’Efes o il Fenerbahce. Il Bayern ha vinto 21 partite perché ha fatto una grande stagione e giocato meglio di tante altre squadre. Li abbiamo battuti due volte, ma sono state partite molto differenti tra loro, quindi dobbiamo azzerare tutto e fare bene le piccole cose. sarà fondamentale essere in salute e superare i momenti di difficoltà che ci saranno in una serie che sarà dura, che tutte e due possono vincere. Il Bayern è una squadra ben allenata e sappiamo che non sarà facile”. ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 aprile 2021) “E’ positivo per l’EuroLeague che comunque vada ciuna squadra inaspettata alle Final Four. Dobbiamo subito smontare il concetto che sia un’occasione, perché non affrontiamo unatradizionale come il Real Madrid o l’Efes o il Fenerbahce. Ilha vinto 21 partite perché haunae giocato meglio di tante altre squadre. Li abbiamo battuti due volte, ma sono state partite molto differenti tra loro, quindi dobbiamo azzerare tutto e fare bene le piccole cose.fondamentale essere in salute e superare i momenti di difficoltà che ci saranno in una serie chedura, che tutte e due possono vincere. Ilè una squadra ben allenata e sappiamo che non”. ...

Eurosport_IT : È FESTA OLIMPIA ????? Milano batte anche l'Efes e si assicura il quarto posto in classifica in Eurolega: avrà il fat… - sportface2016 : #OlimpiaMilanoBayern: calendario, date, programma, orari e tv Playoff #Eurolega 2021 - Eurosport_IT : La regular-season di Eurolega si chiude: l'Olimpia Milano batte l'Anadolu Efes Istanbul e termina al quarto posto!… - sportface2016 : L'#OlimpiaMilano affronterà il #Bayern ai playoff di #Eurolega, #Messina: 'Hanno fatto una grande stagione, non sar… - radio_milano : RT @OlimpiaMI1936: L'Olimpia completa la sua stagione regolare con una grande vittoria sull'Efes, 98-75 ???? -