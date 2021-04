Olimpia Milano-Anadolu Efes oggi | orario | tv | programma | streaming Eurolega

(Di venerdì 9 aprile 2021) Ultima giornata di regular season inper l’, che affronterà questa sera l’Istanbul. La sqaudra di Messina è già qualificata per i playoff, ma questo è comunque un match molto importante per i milanesi, che con una vittoria chiuderebbero sicuramente al quarto posto, conquistando il fattore campo. L’è già certa del terzo posto e ha meno motivazioni di una, che vuole riscattare le ultime sconfitte con Panathinaikos e Varese. Qui di seguito ilcompleto del match AX Armani ExchangeIstanbul, match valevole per la trentaquattresima giornata dell’2021. Sarà possibile seguire l’incontro in diretta ...

Le tre sconfitte sofferte nelle ultime quattro partite hanno frenato la spinta dell'Olimpia Milano nella volata playoff più combattuta nella storia dell Eurolega, ma Milano resta comunque padrona del proprio destino nella caccia al quarto posto con annesso vantaggio del fattore campo nei ...Ultima giornata di regular season in Eurolega per l'Olimpia Milano, che affronterà questa sera l'Anadolu Efes Istanbul. La sqaudra di Messina è già qualificata per i playoff, ma questo è comunque un ...L'Olimpia Milano perde con l'Efes e il Bayern Monaco vince con il Barcellona: Olimpia Milano quinta, l'avversario nei playoff sarà il Bayern Monaco Domani si scriverà il futuro di EuroLeague per Olimp ...