Nunzia De Girolamo | quel successo social targato ‘Made in Sannio’

(Di venerdì 9 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiE chi lo avrebbe detto, una legislatura fa, cheDe, già politico sannita ed ex ministro, sarebbe divenuta un voltoe televisivo. Sembrano lontani i tempi del ministero, un epoca fa per il mondo web e, in cui si raccontava poco, forse per ragioni meramente istituzionali. Si sapeva poco della vita privata, della persona oltre il personaggio. Oggi è tutto cambiato:crea uno storytelling quotidiano molto apprezzato. Un periodo d’oro, dopo l’assoluzione dello scorso dicembre, oggi con il suo nuovo programma ‘Ciao Maschio’ gongola sugli ascolti, nonostante la concorrenza della De Filippi, con ‘C’è posta per te’ prima e ‘Amici’ poi, e le prime serate targate Rai1 che non hanno assolutamente agevolato la sannita, per la De ...

La Deha un look aggressivo con una giacca in tema animalier e il seno in vista, davvero sensuale la conduttrice La conduttrice e politicaDeha condiviso una foto su Instagram in cui appare bellissima con una giacca animalier con i colori arancione e nero, il seno è in vista ed è uno spettacolo. Nella didascalia scrive :'...La Decondivide un video esilarante su Instagram mentre pulisce il terrazzo nel giorno di PasquaDecondivide un video su instagram in cui appare sul terrazzo di casa mentre pulisce per terra. In sottofondo c'è la canzone di Sanremo di Colapesce e Di Martino , Musica leggera ma è ...E chi lo avrebbe detto, una legislatura fa, che Nunzia De Girolamo, già politico sannita ed ex ministro, sarebbe divenuta un volto social e televisivo. Sembrano lontani i tempi del ministero, un epoca ...A Corona non manca il sostegno di vip come la conduttrice Nunzia De Girolamo, il cantante Adriano Celentano, la sua ex Belen Rodriguez e il giornalista Massimo Giletti.