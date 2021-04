Non verrà abolito il Cashback di Stato, ma modificato senz’altro (Di venerdì 9 aprile 2021) Il Cashback di Stato andrà avanti: la mozione per la sua abolizione presentata da Fratelli d’Italia non è stata appoggiata nel corso dell’ultima votazione al Senato. Come riportato da ‘tariffando.it‘, 203 sono stati i contrari e gli astenuti, contro i 20 favorevoli all’abolizione. Il partito è comunque riuscito a spuntarla circa l’implementazione di misure volte a disincentivare gli utenti che, nell’intento di salire nella classifica dei 100 mila che si aggiundicheranno 1500 euro, si sono dati al micro-frazionamento dei pagamenti. La contrapposizione è sempre la stessa: da un lato Fratelli d’Italia, partito rappresentato da Giorgia Meloni, per niente d’accordo sul presunto sperpeo di denaro pubblico (quello, per l’appunto, che finanzia il Cashback di Stato ed il Super Cashback), che sarebbe ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 9 aprile 2021) Ildiandrà avanti: la mozione per la sua abolizione presentata da Fratelli d’Italia non è stata appoggiata nel corso dell’ultima votazione al Senato. Come riportato da ‘tariffando.it‘, 203 sono stati i contrari e gli astenuti, contro i 20 favorevoli all’abolizione. Il partito è comunque riuscito a spuntarla circa l’implementazione di misure volte a disincentivare gli utenti che, nell’intento di salire nella classifica dei 100 mila che si aggiundicheranno 1500 euro, si sono dati al micro-frazionamento dei pagamenti. La contrapposizione è sempre la stessa: da un lato Fratelli d’Italia, partito rappresentato da Giorgia Meloni, per niente d’accordo sul presunto sperpeo di denaro pubblico (quello, per l’appunto, che finanzia ildied il Super), che sarebbe ...

