"Non sono la soluzione". Sgarbi azzera Speranza: cosa dimostrano gli studi. Morti e Covid, il ministro mente? (Di venerdì 9 aprile 2021) Vittorio Sgarbi non cambia idea. In linea con Matteo Salvini, il critico d'arte ora in corsa per il Campidoglio non perde l'occasione per appellarsi a Mario Draghi e Roberto Speranza e ridare vita al Paese. "700 Morti con le chiusure? È evidente che non sono la soluzione. Le chiusure come ha dimostrato l'Irlanda non sono connesse al virus - ha spiegato ai microfoni di Stasera Italia su Rete Quattro -. Il Covid si diffonde in casa, mentre all'aria aperta siamo tutti mascherati. Questo è dimostrato da uno studio irlandese". Quella citata dal critico d'arte è la ricerca condotta dall'Health Protection Surveillance Centre, l'ente che monitoria la diffusione del Covid in Irlanda. Su 232.164 casi di contagio registrati fino al 24 ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021) Vittorionon cambia idea. In linea con Matteo Salvini, il critico d'arte ora in corsa per il Campidoglio non perde l'occasione per appellarsi a Mario Draghi e Robertoe ridare vita al Paese. "700con le chiusure? È evidente che nonla. Le chiusure come ha dimostrato l'Irlanda nonconnesse al virus - ha spiegato ai microfoni di Stasera Italia su Rete Quattro -. Ilsi diffonde in casa, mentre all'aria aperta siamo tutti mascherati. Questo è dimostrato da unoo irlandese". Quella citata dal critico d'arte è la ricerca condotta dall'Health Protection Surveillance Centre, l'ente che monitoria la diffusione delin Irlanda. Su 232.164 casi di contagio registrati fino al 24 ...

Advertising

CottarelliCPI : Di solito non commento le notizie due volte. Ma ieri me la sono presa solo con Erdogan. Sono però emerse chiare res… - CarloCalenda : La Puglia è la peggiore regione sui vaccini secondo l’indice YouTrend. Qui sono anche accaduti i casi più assurdi d… - borghi_claudio : @mm1064 Basta chiedere. L'idea del vaccino obbligatorio per i sanitari è venuta a Forza Italia (Pdl Ronzulli) e ha… - emanuela_alviti : RT @Oriana_Mati: Sono acqua, Sono fuoco, Sono sole, Sono pioggia, Sono terra, Sono mare. Sono ciò che più ti manca, Sono ciò che più non… - _toxicrebel : RT @chuutaev: i giapponesi sono proprio dei manipolatori a me della pallavolo e dello skate non è mai fregato un cazzo e poi boom ho visto… -

Ultime Notizie dalla rete : Non sono Amazon Prime day 2021: a giugno potrebbe anticipare le offerte La ragione Non sono ancora note le ragioni di questa possibile decisione, tuttavia alcune fonti sostengono che le motivazioni sarebbero di carattere economico . La decisione potrebbe essere stata ...

"Mille euro al M5S da ogni eletto" Malumore nei gruppi, 30 verso l'addio Il Movimento non trova pace. Non si è ancora chiuso un fronte - quello del possibile strappo con Rousseau, con tanto di ... Altri addii all'orizzonte: trenta - quaranta parlamentari sono sul piede di ...

Agevolazione 'prima casa': non si applica ai terreni che non sono pertinenze Ipsoa 10 consigli per fare il cambio dell’armadio Tra le domande da porti ci sono: “quando l’ho usato l’ultima volta?” “questo capo mi valorizza?” “in quali occasioni penso di utilizzarlo?” se non sai darti risposte chiare allora è il caso di mettere ...

Vaccinazioni in azienda, tutti d’accordo È stato stabilito in maniera definitiva che serve il tampone negativo e che finché non c’è sono da considerarsi in malattia. Per quanto riguarda i vaccini, è positivo il fatto che le aziende ...

La ragioneancora note le ragioni di questa possibile decisione, tuttavia alcune fonti sostengono che le motivazioni sarebbero di carattere economico . La decisione potrebbe essere stata ...Il Movimentotrova pace.si è ancora chiuso un fronte - quello del possibile strappo con Rousseau, con tanto di ... Altri addii all'orizzonte: trenta - quaranta parlamentarisul piede di ...Tra le domande da porti ci sono: “quando l’ho usato l’ultima volta?” “questo capo mi valorizza?” “in quali occasioni penso di utilizzarlo?” se non sai darti risposte chiare allora è il caso di mettere ...È stato stabilito in maniera definitiva che serve il tampone negativo e che finché non c’è sono da considerarsi in malattia. Per quanto riguarda i vaccini, è positivo il fatto che le aziende ...