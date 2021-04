Non solo il codice appalti. Il prof Piga spiega cosa si muove (finalmente) (Di venerdì 9 aprile 2021) Qualcosa pare muoversi nello stagnante immobilismo a riguardo della madre di tutte le riforme, finora mai messa al centro dell’azione di un governo del nostro Paese, ovvero il rafforzamento della capacità della nostra Pubblica amministrazione. A un decennio dall’inizio dei tagli forsennati dell’austerità, che hanno invecchiato irresponsabilmente i ranghi delle carriere pubbliche e dopo un approccio fallimentare volto a “rottamare” piuttosto che a “riqualificare” il personale pubblico e alcune istituzioni essenziali (vedi ad esempio le province, dotate di un forte capitale di conoscenza per la gestione degli appalti sul territorio), qualcosa pare muoversi. Sentire Draghi menzionare appunto le province come attori paritetici di regioni e comuni, stupisce. Sentire Brunetta parlare di assunzioni di giovani ... Leggi su formiche (Di venerdì 9 aprile 2021) Qualparersi nello stagnante immobilismo a riguardo della madre di tutte le riforme, finora mai messa al centro dell’azione di un governo del nostro Paese, ovvero il rafforzamento della capacità della nostra Pubblica amministrazione. A un decennio dall’inizio dei tagli forsennati dell’austerità, che hanno invecchiato irresponsabilmente i ranghi delle carriere pubbliche e dopo un approccio fallimentare volto a “rottamare” piuttosto che a “riqualificare” il personale pubblico e alcune istituzioni essenziali (vedi ad esempio le province, dotate di un forte capitale di conoscenza per la gestione deglisul territorio), qualparersi. Sentire Draghi menzionare appunto le province come attori paritetici di regioni e comuni, stupisce. Sentire Brunetta parlare di assunzioni di giovani ...

