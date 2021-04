“Non chiude ma ha meno vittime di Milano”, il miracolo Madrid. Cosa c’è dietro il segreto spagnolo (Di venerdì 9 aprile 2021) Milano e Madrid. Entrambe grandi aree metropolitane con una fitta rete di trasporti e un numero notevole di abitanti. Entrambe rappresentano le aree più colpite dal Coronavirus nei rispettivi Paesi. Eppure la differenza tra le due in termini di conseguenze negative causate dal Covid è impressionante, tanto che si parla di “miracolo” Madrid. Da ottobre, la regione di Madrid è rimasta sostanzialmente aperta, la Lombardia quasi sempre chiusa, ma il dato sorprendente è che “Madrid ha comunque patito meno il Covid della Lombardia sia in termini sanitari sia economici”, si legge sul corriere.it. Mentre la media dei positivi a Milano è stata di “6.200 ogni 100mila abitanti”, a Madrid “5.800 ogni 100mila abitant”i. I decessi in Lombardia ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 9 aprile 2021). Entrambe grandi aree metropolitane con una fitta rete di trasporti e un numero notevole di abitanti. Entrambe rappresentano le aree più colpite dal Coronavirus nei rispettivi Paesi. Eppure la differenza tra le due in termini di conseguenze negative causate dal Covid è impressionante, tanto che si parla di “. Da ottobre, la regione diè rimasta sostanzialmente aperta, la Lombardia quasi sempre chiusa, ma il dato sorprendente è che “ha comunque patitoil Covid della Lombardia sia in termini sanitari sia economici”, si legge sul corriere.it. Mentre la media dei positivi aè stata di “6.200 ogni 100mila abitanti”, a“5.800 ogni 100mila abitant”i. I decessi in Lombardia ...

Madrid non chiude per Covid ma ha meno vittime di Milano Corriere della Sera

Chiudono i ristoranti di Albert Adrià: debito da 8 milioni per il Covid I quattro locali del gruppo El Barri non riapriranno più: i proprietari, i fratelli Iglesias, hanno presentato istanza di fallimento. Si salva solo «Enigma», lo stellato, fuori dalla società. Adrià pe ...

