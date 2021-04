Non basta Insigne. 2-1 per la Juventus allo Stadium e la Champions si allontana (Di venerdì 9 aprile 2021) Recupero 3^ Giornata di Serie AStadio: Allianz StadiumMarcatori (Assist): 13’ Ronaldo (Chiesa), 73’ Dybala (Bentancur), 90’ rig. Insigne Juventus (4-4-2): Buffon; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado (69? McKennie), Bentancur, Rabiot, Chiesa (80? Arthur); Morata (69? Dybala), Ronaldo. NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Koulibaly, Hysaj (76? Mario Rui); Fabian Ruiz (89? Petagna), Demme (54? Osimhen); Lozano (54? Politano), Zielinski, Insigne; Mertens (76? Elmas) Si interrompe allo Stadium il filotto di risultati utili consecutivi del Napoli, che scivola a -2 dall’Atalanta, ora ufficialmente al quarto posto in classifica. Il momento è certamente positivo e quest’ultima sconfitta non ridimensiona le ambizioni della squadra, tuttavia Gattuso dovrà riflettere sui 5 ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 9 aprile 2021) Recupero 3^ Giornata di Serie AStadio: AllianzMarcatori (Assist): 13’ Ronaldo (Chiesa), 73’ Dybala (Bentancur), 90’ rig.(4-4-2): Buffon; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado (69? McKennie), Bentancur, Rabiot, Chiesa (80? Arthur); Morata (69? Dybala), Ronaldo. NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Koulibaly, Hysaj (76? Mario Rui); Fabian Ruiz (89? Petagna), Demme (54? Osimhen); Lozano (54? Politano), Zielinski,; Mertens (76? Elmas) Si interrompeil filotto di risultati utili consecutivi del Napoli, che scivola a -2 dall’Atalanta, ora ufficialmente al quarto posto in classifica. Il momento è certamente positivo e quest’ultima sconfitta non ridimensiona le ambizioni della squadra, tuttavia Gattuso dovrà riflettere sui 5 ...

