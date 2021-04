Ninna nanna, il ritmo dell’eterno ritorno (Di sabato 10 aprile 2021) Le ninne nanne sono un arcaico rituale scelto per addormentare i bambini, relazionando la mamma con il bambino in una sintonia vitalizzante e sonora. Serbano nutrite proprietà salutari e terapeutiche. I testi delle ninne nanne, pur esprimendo dei nonsense, celano notevoli qualità, come si può desumere da un’attenta analisi. È, invero, un ambito che presume una metodologia multidisciplinare, attraverso cui la visione antropologica s’interseca con quella musicologica e psicologica. Difatti, per le ninne nanne di tradizione popolare orale, i suoni … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 10 aprile 2021) Le ninne nanne sono un arcaico rituale scelto per addormentare i bambini, relazionando la mamma con il bambino in una sintonia vitalizzante e sonora. Serbano nutrite proprietà salutari e terapeutiche. I testi delle ninne nanne, pur esprimendo dei nonsense, celano notevoli qualità, come si può desumere da un’attenta analisi. È, invero, un ambito che presume una metodologia multidisciplinare, attraverso cui la visione antropologica s’interseca con quella musicologica e psicologica. Difatti, per le ninne nanne di tradizione popolare orale, i suoni … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ninna nanna, il ritmo dell'eterno ritorno Il Manifesto Ninna nanna, il ritmo dell'eterno ritorno L'antropologo Ernesto de Martino ha rimarcato la funzione cui ottempera il dondolio ritmico del busto, sia nel lamento funebre che nella ninna nanna: «È il moto che accompagna il ritmo della ...

