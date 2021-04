(Di venerdì 9 aprile 2021)fuper le strade di Parigi, durante le riprese di, adi un malinteso dovuto alla sua. Prima dell'inizio delle riprese di, Luc Besson decise di organizzare una sessione di addestramento per insegnare adad usare una vasta gamma di pistole e fucili in modo che fosse completamente a suo agio maneggiando ogni tipo di arma: questa sua dimestichezza le sfuggì di mano e le causò un brutto incidente con la. Durante l'addestramento lainiziò ad esercitarsi anche nel suo tempo libero, caricando e scaricando continuamente unafalsa ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Nikita, Anne Parillaud fu fermata dalla polizia a causa della sua pistola finta - TeleConsiglio : 1 a me viene in mente la canzone di Elton John che si dice abbia ispirato il regista Luc Besson. 2, poi, c’è un fil… -

Ultime Notizie dalla rete : Nikita Anne

Movieplayer.it

Prima dell'inizio delle riprese di, Luc Besson decise di organizzare una sessione di addestramento per insegnare adParillaud ad usare una vasta gamma di pistole e fucili in modo che fosse completamente a suo agio ...Il progetto è dell'architetto Rino Gambardella, gli interni sono firmatiBettoni e il ... rivisitata, sorge Casa a Corte, una guesthouse di cinque camere appartenente adBenichou e Sylvain ...Un approfondimento sul film del 1990 Nikita, diretto dal francese Luc Besson, con curiosità sulla trama e il cast di attori.Anne Parillaud fu fermata dalla polizia per le strade di Parigi, durante le riprese di Nikita, a causa di un malinteso dovuto alla sua pistola finta. Prima dell'inizio delle riprese di Nikita, Luc Bes ...