Night in Paradise | film coreano feroce e malinconico

Serena Nannelli Contaminazione tra melodramma noir e gangster-movie: l'ultra-violenza irrompe in quella che è un'elegia sull'ineluttabilità del destino. Per amanti del cinema orientale Presentato fuori concorso all'ultimo Festival di Venezia, Night in Paradise, film del regista coreano Park Hoon-jung, sembra non appartenere ad un genere cinematografico preciso. Sospeso tra gangster movie d'autore, thriller malinconico e dramma dal romanticismo noir, riesce ad essere al tempo stesso un'opera d'impianto narrativo classico e d'impronta moderna. Alternando momenti di grande poesia a sequenze d'azione fulminanti e crudeli, "Night in Paradise" mette in scena diversi cliché orientali ma riesce ad evitare la sensazione di già visto ammantandoli di un ...

