Niente vaccini a Paesi poveri e Greta Thunberg salta la Cop26 (Di venerdì 9 aprile 2021) L'attivista per il clima Greta Thunberg ha annunciato che non parteciperà alla grande conferenza sul clima Cop26 di Glasgow in programma a novembre, denunciando l'accesso iniquo ai vaccini contro il ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 9 aprile 2021) L'attivista per il climaha annunciato che non parteciperà alla grande conferenza sul climadi Glasgow in programma a novembre, denunciando l'accesso iniquo aicontro il ...

Advertising

VoxClamantis5 : @magianchi @Penny73070896 @GiancarloDeRisi 1/ ma in che mondo vive? sono partiti col contagio che non sarebbe arriv… - mariolinocalcin : RT @AmbrosinoSalva3: Siamo alla follia pura avallata anche dal grande Draghi,che lasciatemelo dire non capisce un cavolo e neanche osserva… - gaetano_giord : Draghi in conferenza stampa: 'Uno psicologo di 35 anni è assurdo che si vaccini' Art. 4 del Decreto Legge 1 aprile… - saraosalvatore : RT @AmbrosinoSalva3: Siamo alla follia pura avallata anche dal grande Draghi,che lasciatemelo dire non capisce un cavolo e neanche osserva… - pakywood : @Caustica_mente Niente di particolare, solite lamentele sui vaccini in meno. Poi ha detto che finiti i settantenni… -