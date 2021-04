Netflix e Sony accordo storico! Cosa cambia per gli utenti e cosa dobbiamo aspettarci?

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Netflix Sony

La partnership franon sarà a breve termine e includerà anche i capitoli futuri dei franchise molto seguiti come Jumanji e Bad Boys . Inoltre, prevede che la piattaforma di streaming ...hanno firmato un accordo di esclusiva per la distribuzione di film in streaming negli Stati Uniti . In concreto, tutti i film prodotti daarriveranno sudopo la loro ...Sony e Netflix hanno firmato un accordo di esclusiva per la distribuzione di film in streaming negli Stati Uniti. In concreto, tutti i film prodotti da Sony arriveranno su Netflix dopo la loro ...Accordo esclusivo tra Netflix e Sony: nel 2022 vedremo in streaming su Netflix film come Morbius, Uncharted e Spider-Man: No Way Home.