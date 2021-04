Netflix | accordo per nuova finestra esclusiva Sony

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Netflix accordo

e Sony hanno stretto unpluriennale di distribuzione per i film della major. Questoesclusivo riguarderà la distribuzione in streaming dei titoli in uscita a partire dal ...... in più ogni titolo che gli studios decideranno di mandare solo ed esclusivamente in streaming troverà casa appunto su. Sebbene quest'ultima avesse già unin esclusiva con Sony ...Sony e Netflix hanno firmato un accordo di esclusiva per la distribuzione di film in streaming negli Stati Uniti. In concreto, tutti i film prodotti da Sony arriveranno su Netflix dopo la loro ...Accordo esclusivo tra Netflix e Sony: nel 2022 vedremo in streaming su Netflix film come Morbius, Uncharted e Spider-Man: No Way Home.