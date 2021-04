Netflix | accordo di esclusiva con la Sony negli USA | i dettagli

(Di venerdì 9 aprile 2021) Laha sceltocome partner esclusivo per la diffusione in streaming dei suoi prodotti. Siglato l’per gli USA. I due colossi della produzione video sono giunti ad unformale:Stati Uniti tutti i film prodotti daapproderanno sulla piattaformasuccessivamente alla distribuzione nelle sale cinematografiche. La collaborazione tra L'articolo proviene da Consumatore.com.

Deadline svela chee Sony hanno raggiunto unesclusivo che darà alla piattaforma digitale la possibilità di distribuire i titoli dello studio, in esclusiva streaming, a partire dal 2022. Il nuovo,...L'intesa si sviluppa sull'preesistente trae Sony Pictures Animation, e porta sulla piattaforma i film di Columbia Pictures, Sony Pictures Classics, Screen Gems e TriStar Pictures. ...Noi vi proponiamo tre titoli, dalla serie leggera e divertente a quella poliziesca, fino a passare per il thriller psicologico, ora, a voi la scelta. Da Netflix ad Amazon Prime le novità sono tante e ...La Sony ha scelto Netflix come partner esclusivo per la diffusione in streaming dei suoi prodotti. Siglato l’accordo per gli USA. I due colossi della produzione video sono giunti ad un accordo formale ...