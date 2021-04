Nazismo | tradimenti | scandali | la vita spericolata del principe Filippo

(Di venerdì 9 aprile 2021) L’Inghilterra intera piange la morte del. Il Duca di Edimburgo, a soli due mesi dal traguardo dei 100 anni, è morto privando i Windsor di una colonna portante e la regina Elisabetta del suo unico amore. Ladel consorte della Regina è stata piena di aneddoti che raccontano il profilo di un uomo dall’esistenza davvero particolare. Le origini Ilera figlio delAndrea di Grecia e dellassa Alice di Battenberg. Suo nonno era il re di Grecia Giorgio I. La guerra greco-turca (1919-1922) costrinse la sua famiglia all’esilio, privandodella patria natia. Non avrebbe mai ereditato il trono, visto che era membro di un ramo cadetto della famiglia regnante, ma l’esilio tra la Francia e l’Inghilterra, ...

AMBix9 : @trash_italiano Per tutti gli indignati perbenisti. Andatevi a leggere la meravigliosa storia di razzismo, misogini… -

Ultime Notizie dalla rete : Nazismo tradimenti

Il Riformista

... la casa di Frida Kahlo, tra feste, manifesti, artisti, relazioni amorose e. ... Sotto la barbarie del, ben 650 mila opere d'arte sono state oggetto di saccheggio da parte dei ...E tuttavia la storia del comunismo fu storia di, compromessi ed epurazioni. Furono ... A differenza dele del fascismo si parla del comunismo come di un evento archeologico. Poi ti ...Filippo fu l'unico in grado di tener testa alla monarca diventando però anche il suo fedele alleato. È morto a 99 anni, nel castello di Windsor, tre settimane dopo esser rimasto ricoverato per 28 gior ...I primi anni Il matrimonio con Elisabetta II I rapporti con Diana Spencer Le gaffes più famose I sospetti di tradimento I primi anni Il principe ... molti dei quali avevano avuto relazioni con il ...