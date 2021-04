Navi militari all’Egitto, Rete Italiana Pace e Disarmo e Amnesty: “Domani anche seconda fregata sarà consegnata alla Marina di al-Sisi” (Di venerdì 9 aprile 2021) La “Emilio Bianchi” è pronta a salpare alla volta dell’Egitto, dove è già stato deciso che sarà ribattezzata “Bernees”, numero d’immatricolazione 1003. Così, secondo quanto annunciano in un comunicato congiunto Rete Italiana Pace e Disarmo e Amnesty International Italia, anche la seconda delle due fregate multimissione Fremm che l’Italia ha venduto al Cairo per circa 990 milioni di euro si appresta a finire nelle mani della Marina del generale Abdel Fattah al-Sisi. Secondo le indiscrezioni raccolte dalle due organizzazioni, oggi la “Emilio Bianchi”, che si trova nei cantieri navali di La Spezia esattamente come la prima nave “Spartaco Schergat”, poi ribattezzata “al-Galal”, completerà oggi l’imbarco ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021) La “Emilio Bianchi” è pronta a salparevolta dell’Egitto, dove è già stato deciso cheribattezzata “Bernees”, numero d’immatricolazione 1003. Così, secondo quanto annunciano in un comunicato congiuntoInternational Italia,ladelle due fregate multimissione Fremm che l’Italia ha venduto al Cairo per circa 990 milioni di euro si appresta a finire nelle mani delladel generale Abdel Fattah al-. Secondo le indiscrezioni raccolte dalle due organizzazioni, oggi la “Emilio Bianchi”, che si trova nei cantieri navali di La Spezia esattamente come la prima nave “Spartaco Schergat”, poi ribattezzata “al-Galal”, completerà oggi l’imbarco ...

