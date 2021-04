Napoli, pistola nascosta tra le sorprese di Pasqua trovata dai carabinieri (Di venerdì 9 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIn un bussolotto utilizzato per le sorprese contenute nelle uova di Pasqua , ai Quartieri spagnoli di Napoli, era nascosta una pistola calibro 6.35, con 12 proiettili e la matricola cancellata. L’ hanno trovata all’ alba i carabinieri nel corso di controlli condotti nel Centro storico di Napoli. Il contenitore della pistola era stato collocato tra scarti di materiale edilizio, Nel corso dei controlli i militari hanno individuato un 33 enne di Casalnuovo (Napoli), agli arresti domiciliari con l’ autorizzazione a lavorare. L’ uomo , però, lavorava in nero in un panificio di via Francesco Saverio Correra. Nel panificio erano al lavoro in nero anche altre tre persone, che sono risultate ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIn un bussolotto utilizzato per lecontenute nelle uova di, ai Quartieri spagnoli di, eraunacalibro 6.35, con 12 proiettili e la matricola cancellata. L’ hannoall’ alba inel corso di controlli condotti nel Centro storico di. Il contenitore dellaera stato collocato tra scarti di materiale edilizio, Nel corso dei controlli i militari hanno individuato un 33 enne di Casalnuovo (), agli arresti domiciliari con l’ autorizzazione a lavorare. L’ uomo , però, lavorava in nero in un panificio di via Francesco Saverio Correra. Nel panificio erano al lavoro in nero anche altre tre persone, che sono risultate ...

