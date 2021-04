Napoli, per la panchina piacciono sempre Italiano e Dionisi: ecco poi le ultime di mercato (Di venerdì 9 aprile 2021) A poco più di un mese dalla fine della contesa tricolore si accende il calciomercato delle italiane , in previsione della prossima stagione che dovrebbe segnare il tanto atteso ritorno alla normalità. Tanti top club sono alla ricerca del colpo in largo anticipo rispetto all’apertura ufficiale delle contrattazioni. Juventus, Milan e Napoli si spartiscono, al L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 9 aprile 2021) A poco più di un mese dalla fine della contesa tricolore si accende il calciodelle italiane , in previsione della prossima stagione che dovrebbe segnare il tanto atteso ritorno alla normalità. Tanti top club sono alla ricerca del colpo in largo anticipo rispetto all’apertura ufficiale delle contrattazioni. Juventus, Milan esi spartiscono, al L'articolo

Advertising

GDF : #GDF #Catanzaro #ReggioCalabria #Napoli #Roma #SCICO “Operazione Petrolmafie S.p.a.” Eseguite 71 misure cautelari c… - sechesi : Il Napoli si è presentato ad una partita cruciale per la sua stagione schierando come terzino sinistro un terzino d… - DiMarzio : Dopo 87 giorni, a #Dybala sono bastati poco più di quattro minuti per tornare al gol: segno di quanto fosse mancato… - calciodangolo_ : ?? Problemi per la #Samp a causa dell'infortunio alla caviglia di #Yoshida che è a rischio contro il #Napoli. Cosa c… - FrancoBove1965 : @Antonel75055407 @cirovarriale1 @alessiomagno1 @MignottAir @YouTube @Gabry50287156 @PaolaDeBiasi10 @LoSparaCazzate… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli per Convocati Crotone per lo Spezia: assenza importante per Cosmi Serse Cosmi ha diramato la lista dei convocati per la gara contro lo Spezia: ecco l'elenco dei calciatori a disposizione del tecnico Serse Cosmi ha ... ammonito contro il Napoli e squalificato in quanto ...

Sampdoria, Ranieri: 'Napoli avversario prestigioso' Dietro l'angolo c'è la sfida di domenica col Napoli ma l'attualità è il rinnovo del contratto dell'... "Non siamo ancora salvi, voglio che i ragazzi ce la mettano tutta per chiudere il campionato a 52 ...

Sos rifiuti, Roma chiede aiuto a Napoli per conferimento - Ultima Ora Agenzia ANSA RANIERI, Futuro? Casting o no, la Samp sa il mio pensiero (ANSA) - GENOVA, 09 APR - "Il futuro? La società conosce il mio pensiero. Abbiamo fatto 26 punti all'andata e dobbiamo cercare di conquistarne altrettanti in questo girone di ...

De Maggio svela: “Juric in pole per la panchina del Napoli” Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la puntata di oggi di “Radio Goal”. Di seguito sono riportate le sue parole: “Si fanno tanti nomi per la ...

Serse Cosmi ha diramato la lista dei convocatila gara contro lo Spezia: ecco l'elenco dei calciatori a disposizione del tecnico Serse Cosmi ha ... ammonito contro ile squalificato in quanto ...Dietro l'angolo c'è la sfida di domenica colma l'attualità è il rinnovo del contratto dell'... "Non siamo ancora salvi, voglio che i ragazzi ce la mettano tuttachiudere il campionato a 52 ...(ANSA) - GENOVA, 09 APR - "Il futuro? La società conosce il mio pensiero. Abbiamo fatto 26 punti all'andata e dobbiamo cercare di conquistarne altrettanti in questo girone di ...Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la puntata di oggi di “Radio Goal”. Di seguito sono riportate le sue parole: “Si fanno tanti nomi per la ...