Napoli, per la panchina piacciono sempre Italiano e Dionisi. Ecco poi le ultime di calciomercato (Di venerdì 9 aprile 2021) A poco più di un mese dalla fine della contesa tricolore si accende il calciomercato delle italiane , in previsione della prossima stagione che dovrebbe segnare il tanto atteso ritorno alla normalità. Tanti top club sono alla ricerca del colpo in largo anticipo rispetto all’apertura ufficiale delle contrattazioni. Juventus, Milan e Napoli si spartiscono, al L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 9 aprile 2021) A poco più di un mese dalla fine della contesa tricolore si accende ildelle italiane , in previsione della prossima stagione che dovrebbe segnare il tanto atteso ritorno alla normalità. Tanti top club sono alla ricerca del colpo in largo anticipo rispetto all’apertura ufficiale delle contrattazioni. Juventus, Milan esi spartiscono, al L'articolo

Advertising

GDF : #GDF #Catanzaro #ReggioCalabria #Napoli #Roma #SCICO “Operazione Petrolmafie S.p.a.” Eseguite 71 misure cautelari c… - sechesi : Il Napoli si è presentato ad una partita cruciale per la sua stagione schierando come terzino sinistro un terzino d… - DiMarzio : Dopo 87 giorni, a #Dybala sono bastati poco più di quattro minuti per tornare al gol: segno di quanto fosse mancato… - federalberghi : RT @angelocandido: Accordo raggiunto tra @regionecampania @federalberghi penisola sorrentina e ASL Napoli 3 Sud per la vaccinazione del per… - cHoPiN2406 : RT @juvandme: JUVENTUS- NAPOLI : 2-1 Promossi e Bocciati di @emi_80_te PROMOSSI: Chiesa: presenza costante tra i promossi, giocare a d… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli per Dybala torna al gol, ma il rinnovo del contratto è in stand by Un rinnovo che però rimane ancora in stand by, nonostante la buona prestazione nello scorcio di partita contro il Napoli. Per la Joya finora una stagione da dimenticare Per l'argentino quello contro ...

Inter, Conte: 'Provo meraviglia ad avere 12 punti in più della Juve' ...ha sottolineato che questo non significa che l'Inter è più forte della Juventus anche perché la vittoria dei bianconeri contro il Napoli certifica la loro forza. Conte ha poi spiegato il motivo per ...

Sos rifiuti, Roma chiede aiuto a Napoli per conferimento - Ultima Ora Agenzia ANSA Juve, obiettivo Champions: con il Genoa, gara da «1» fisso Napoli avanti in casa della Samp, più equilibrata la sfida tra Verona e Lazio. Roma, 9 aprile 2021 - Un posto in Champions, per salvare la stagione della Juve e anche se stesso: questa la situazione ...

RANIERI, Il futuro? La Samp sa come la penso Che Napoli vi aspetto? "E' una squadra importante, un avversario prestigioso che sta lottando per entrare in Champions League: sappiamo il loro potenziale e la forza d'urto di cui dispongono e quindi ...

Un rinnovo che però rimane ancora in stand by, nonostante la buona prestazione nello scorcio di partita contro illa Joya finora una stagione da dimenticarel'argentino quello contro ......ha sottolineato che questo non significa che l'Inter è più forte della Juventus anche perché la vittoria dei bianconeri contro ilcertifica la loro forza. Conte ha poi spiegato il motivo...Napoli avanti in casa della Samp, più equilibrata la sfida tra Verona e Lazio. Roma, 9 aprile 2021 - Un posto in Champions, per salvare la stagione della Juve e anche se stesso: questa la situazione ...Che Napoli vi aspetto? "E' una squadra importante, un avversario prestigioso che sta lottando per entrare in Champions League: sappiamo il loro potenziale e la forza d'urto di cui dispongono e quindi ...