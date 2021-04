Mr. Rain, il nuovo singolo Meteoriti: alla scoperta del significato [VIDEO] (Di venerdì 9 aprile 2021) Pubblicato il clip ufficiale del nuovo singolo da 3 milioni di stream Meteoriti, del cantante Mr. Rain: ecco il significato della canzone Mr. Rain è uno degli artisti più cliccati sui social, e il suo nuovo singolo Meteoriti, che è stato trasmesso in anteprima sul canale ufficiale su YouTube lo scorso 6 aprile, è già nelle trend delle principali piattaforme digitali. La canzone è un estratto dell’album del rapper e producer Mattia Balardi, aka Mr. Rain. Che ha pubblicato il suo ultimo lavoro in studio lo scorso febbraio. Album che sembra una sorta di concept già a partire dal titolo: Petrichor. Il titolo si rifà – come si capisce anche dalla clip ufficiale di Meteoriti – ad una delle ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 9 aprile 2021) Pubblicato il clip ufficiale delda 3 milioni di stream, del cantante Mr.: ecco ildella canzone Mr.è uno degli artisti più cliccati sui social, e il suo, che è stato trasmesso in anteprima sul canale ufficiale su YouTube lo scorso 6 aprile, è già nelle trend delle principali piattaforme digitali. La canzone è un estratto dell’album del rapper e producer Mattia Balardi, aka Mr.. Che ha pubblicato il suo ultimo lavoro in studio lo scorso febbraio. Album che sembra una sorta di concept già a partire dal titolo: Petrichor. Il titolo si rifà – come si capisce anche dclip ufficiale di– ad una delle ...

Mr Rain: fuori ora il video di 'Meteoriti', nuovo singolo che sta spopolando su TikTok Mr Rain ha pubblicato il video ufficiale di "Meteoriti", nuovo singolo estratto dall'album "Petrichor" uscito a febbraio. Per la regia di Enea Colombi e nata da un'idea dello stesso artista, la ...

