Mourinho si commuove in conferenza stampa | “è morto il principe Filippo” VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 9 aprile 2021) Il tecnico Josési è commosso dopo la notizia della morte del. E’ deceduto all’età di 99 anni a causa di una non meglio precisata infezione, cui si erano aggiunti problemi al cuore. L’annuncio è stato dato dalla regina in una nota diffusa da Buckingham in cui la sovrana esprime “profonda tristezza” per la perdita “dell’amato marito”. Avrebbe festeggiato 100 anni nel mese di giugno. La reazione diL’allenatoreè stato informato della notizia ine si è commosso, il Tottenham sarà chiamato dalla partita di Premier League contro il Manchester United. “Sono dispiaciuto perché ho letto una brutta notizia, riguarda il. Vorrei porgere le condoglianze alla famiglia ...