Mou ferma il giornalista | «È morto il principe Filippo» – VIDEO

(Di venerdì 9 aprile 2021) José Mourinho, tecnico del Tottenham, ha parlato in conferenza stampa rivolgendo un pensiero alscomparso oggi José Mourinho, tecnico del Tottenham, ha appreso la notizia della morte deldurante la conferenza stampa, che ha interrotto per rivolgere le sue condoglianze alla Famiglia Reale. Lo Special One gli ha riservato un pensiero, bloccando la domanda di unsulla sfida di domenica contro il Manchester United: «Scusami, risponderò alla tua domanda. Sono dispiaciuto perché ho appena letto una brutta notizia. Riguarda il, vorrei porgere le mie condoglianze alla Royal Family. Posso sinceramente dire che ho un profondo rispetto per loro. Sentite condoglianze. Credo che non solo questa Nazione ...

José Mourinho, tecnico del Tottenham, ha appreso la notizia della morte del Principe Filippo durante la conferenza stampa, che ha interrotto per rivolgere le sue condoglianze alla Famiglia Reale. Lo Special One gli ha riservato un pensiero, bloccando la domanda di un giornalista sulla sfida di domenica contro il Manchester United: «Scusami, risponderò alla tua domanda. Sono dispiaciuto perché ho appena letto una brutta notizia. Riguarda il Principe Filippo, vorrei porgere le mie condoglianze alla Royal Family. Posso sinceramente dire che ho un profondo rispetto per loro. Sentite condoglianze. Credo che non solo questa Nazione ma tutto il mondo debba rispettare la Royal Family».