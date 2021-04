Morto il Principe Filippo | marito della Regina Elisabetta | aveva 99 anni

(Di venerdì 9 aprile 2021) Il triste annuncio, purtroppo, è arrivato: ild’Inghilterra è. Il Duca di Edimburgo99, scopriamo tutti i dettagli attualmente noti sulla terribile notizia… Leggi anche: Cosa ha detto ladopo l’intervista di Harry e Meghan? Il comunicato ufficiale Come èil? C’entra il Covid? Il, Duca di Edimburgo, nonchéd’Inghilterra èquesta mattina al Castello di Windsor. ...

trash_italiano : È morto il Principe Filippo. ?? - rtl1025 : È morto il principe #Filippo ?? - SkyTG24 : È morto il principe #Filippo. Il marito della regina Elisabetta aveva 99 anni: - caro2_carol : RT @sixofmorning: Il principe Filippo è morto, e nonostante le dicerie, non immagino quanto sia stato difficile per la Regina dover comunic… - SimoInTheAir : RT @myrtamerlino: È morto il principe #Filippo, il 10 giugno avrebbe compiuto 100 anni. Finisce un'era... -

'E'ilFilippo', la breaking news sui siti inglesi In anni recenti, ilha fatto notizia perché, nonostante l'età, ha continuato a guidare e nel gennaio 2019 è stato ...QUI IL VIDEO DEL SUO INTERVENTO Von der Leyen 'rattristata dalla notizia' leggi anche Uk: èilFilippo, aveva 99 anni Condoglianze anche dalla presidente della Commissione europea, ...Com’è morto Il principe Filippo? Una serie di complicanze cardiache e problemi di salute che lo hanno portato in ospedale il mese scorso ma poi tutto è rientrato o quasi Com'è morto Il principe ...Con queste parole, colme di dolore la regina Elisabetta ha annunciato al mondo la morte del principe Filippo, che per poco più di due mesi è mancato all'appuntamento con i 100 anni. "È con profonda ...