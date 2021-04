Morti, fiale scambiate e paesi che si tirano indietro. Tutti i guai di Sputnik V (Di venerdì 9 aprile 2021) Maretta sul fronte Sputnik V. La Slovacchia fa marcia indietro sull’adozione del vaccino russo per problemi di sicurezza e mancata trasparenza, accusando la Russia di aver spedito un vaccino diverso da quello sponsorizzato. Oggi invece sono emerse indiscrezioni da un whistleblower russo, che ha fornito documenti dell’autorità russa RosPotrebNadzor secondo i quali quattro persone sarebbero morte (e sei avrebbero avuto complicazioni) poco dopo l’inoculazione del vaccino. L’istituto di certificazione slovacco (SUKL) ha rilevato che il dosaggio dei vaccini ricevuti dalla Russia differisce da quello della versione del vaccino esaminato dalla rivista Lancet e attualmente sotto la lente dell’EMA, l’agenzia europea del farmaco. SUKL ha concluso che non può determinare i costi e i benefici di Sputnik anche per via della mancata fornitura di 80% ... Leggi su formiche (Di venerdì 9 aprile 2021) Maretta sul fronteV. La Slovacchia fa marciasull’adozione del vaccino russo per problemi di sicurezza e mancata trasparenza, accusando la Russia di aver spedito un vaccino diverso da quello sponsorizzato. Oggi invece sono emerse indiscrezioni da un whistleblower russo, che ha fornito documenti dell’autorità russa RosPotrebNadzor secondo i quali quattro persone sarebbero morte (e sei avrebbero avuto complicazioni) poco dopo l’inoculazione del vaccino. L’istituto di certificazione slovacco (SUKL) ha rilevato che il dosaggio dei vaccini ricevuti dalla Russia differisce da quello della versione del vaccino esaminato dalla rivista Lancet e attualmente sotto la lente dell’EMA, l’agenzia europea del farmaco. SUKL ha concluso che non può determinare i costi e i benefici dianche per via della mancata fornitura di 80% ...

