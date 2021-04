Monza, Galliani torna al centro sportivo del club e incontra i tifosi – FOTO (Di venerdì 9 aprile 2021) Bella notizia in casa Monza: dopo il ricovero per Covid-19, Adriano Galliani è tornato al centro sportivo del club brianzolo – FOTO Bellissima notizia in casa Monza. Adriano Galliani, amministratore delegato del club, è tornato al centro sportivo del club brianzolo dove dopo aver incontrato la squadra ha parlato anche con i tifosi. «Due giornate fa, alle 27esima, vuol dire il 70% delle partite, eravamo al secondo posto. Marcia a due punti di media, non può di colpo passare a un punto nelle ultime 5 giornate; non abbiamo creato spendendo, investendo una montagna di soldi, per cui dovete ringraziare sempre Silvio ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 aprile 2021) Bella notizia in casa: dopo il ricovero per Covid-19, Adrianoto aldelbrianzolo –Bellissima notizia in casa. Adriano, amministratore delegato del, èto aldelbrianzolo dove dopo averto la squadra ha parlato anche con i. «Due giornate fa, alle 27esima, vuol dire il 70% delle partite, eravamo al secondo posto. Marcia a due punti di media, non può di colpo passare a un punto nelle ultime 5 giornate; non abbiamo creato spendendo, investendo una montagna di soldi, per cui dovete ringraziare sempre Silvio ...

Advertising

cops27mb1 : Galliani in visita a Monzello per supportare la squadra. Anche una delegazione della Pieri presente per dare la car… - tuttomonza : #Galliani: 'Non siamo di colpo brocchi. #Monza mio pensiero fisso, anche in ospedale' - Merr88_ : RT @DiMarzio: #Monza | #Galliani torna al fianco della squadra - DiMarzio : #Monza | #Galliani torna al fianco della squadra - sportal_it : Galliani sprona il Monza -