Monza, Galliani torna a Monzello accolto da centinaia di tifosi: "La squadra è stata il mio primo pensiero"

Il Covid-19 è ormai un brutto ricordo per Adriano Galliani. L'amministratore delegato del Monza si è presentato a Monzello in occasione degli allenamenti della sua squadra, ed è stato accolto da numerosi tifosi che lo hanno omaggiato con uno striscione e la frase "Chi ci mette 'faccia' e impegno avrà sempre il nostro sostegno". "Cinque giornate fa il Monza era secondo col 70% delle gare disputate, non si può passare a due a un punto di media. Abbiamo speso una montagna di soldi, bisogna ringraziare sempre Silvio Berlusconi", ha detto Galliani ai tifosi biancorossi. "Ho detto che non si devono attaccare agli infortuni, abbiamo 27 giocatori validi tutti. Noi dobbiamo vincere queste partite e andare su, questo ci siamo ripromessi alla ...

