Montpellier-Marsiglia (sabato 10 aprile, ore 21): convocati, formazioni ufficiali, quote, pronostici. Ritorna Savanier nei locali, 5 assenti per Sampaoli (Di venerdì 9 aprile 2021) Secondo anticipo del sabato in questo trentaduesimo turno di Ligue 1, ed è il Marsiglia di Sampaoli che è impegnato in uno scontro diretto per le coppe europee sul campo del Montpellier. Per l’Herault di Der Zakarian dodici risultati utili consecutivi e quarti di finale di coppa di Francia raggiunti in virtù della vittoria sui dilettanti del Voltigeurs InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di venerdì 9 aprile 2021) Secondo anticipo delin questo trentaduesimo turno di Ligue 1, ed è ildiche è impegnato in uno scontro diretto per le coppe europee sul campo del. Per l’Herault di Der Zakarian dodici risultati utili consecutivi e quarti di finale di coppa di Francia raggiunti in virtù della vittoria sui dilettanti del Voltigeurs InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

infobetting : Montpellier-Marsiglia (sabato 10 aprile, ore 21): convocati, formazioni ufficiali, quote, - YDJ69 : @deliux9 ?? In serie A su 25 anni 13 Juve, 5 Inter, 3 Milan, 1 Roma, 1 Lazio, 1 revocato e l'ultimo da ultimare. I… - infobetting : Montpellier-Marsiglia (sabato 10 aprile, ore 21): formazioni, quote, pronostici - sportnotizie24 : #Montpellier-#Marsiglia, le probabili formazioni: sfida per l'Europa - CinqueNews : Montpellier-Marsiglia: ecco tutto quello che c’è da sapere sul match -