Montecorvino Pugliano: Tari meno pesante per commercio, artigianato e sport (Di venerdì 9 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiProsegue l'attività di sostegno da parte dell'Amministrazione comunale di Montecorvino Pugliano nei confronti dei cittadini indigenti e delle attività del territorio. Dopo aver sostenuto le persone percettore di pensione e le famiglie a basso reddito nel pagamento della Tari, la tassa sui rifiuti, oggi l'esecutivo va incontro alle attività produttive che sono rimaste chiuse durante il primo lockdown del 2020. Sul portale web istituzionale è stato pubblicato un avviso in favore delle attività produttive più esposte agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19. Il sostegno consiste nella riduzione della bolletta Tari 2020, o nel caso in cui fosse già stata versata, la riduzione sarà applicata sugli accertamenti pregressi o in acconto per l'annualità 2021.

