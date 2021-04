Monreale in zona rossa da domenica | negozi chiusi | divieti e spostamenti vietati

Leggi su monrealelive

(Di venerdì 9 aprile 2021), come tutti gli altri Comuni della provincia di Palermo, da giorno 11 aprile e fino al 22 aprila sarà in. Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha appena firmato l’ordinanza che dispone il semi lockdown in tutti i Comuni dell’Area Metropolitana di Palermo che ha superato la soglia critica. Ecco cosa prevede lae in tutti i Comuni della provincia, come disposto dal Deecreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo. Previsto il divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi pubblici o privati, da parte di ogni soggetto ivi presente, fatta eccezione per glimotivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Sarà sempre ...