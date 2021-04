Monitoraggio ISS, nuovi colori regioni. Italia verso l’arancione (Di venerdì 9 aprile 2021) Quasi tutte le regioni in zona rossa potrebbero passare in zona arancione da lunedì: le ipotesi sui nuovi colori in attesa del Monitoraggio ISS. su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 9 aprile 2021) Quasi tutte lein zona rossa potrebbero passare in zona arancione da lunedì: le ipotesi suiin attesa delISS. su Notizie.it.

Advertising

angiuoniluigi : RT @fanpage: La Lombardia spera di tornare in zona arancione #9aprile - fanpage : La Lombardia spera di tornare in zona arancione #9aprile - infoitinterno : La Lombardia spera di tornare in zona arancione da lunedì 12 aprile: oggi il monitoraggio Iss - happyproudpuppy : RT @istsupsan: ??Diretta della conferenza stampa sull’analisi dati Monitoraggio Regionale #Covid19 con il Presidente #ISS Silvio Brusaferro… - happyproudhuman : RT @istsupsan: ??Diretta della conferenza stampa sull’analisi dati Monitoraggio Regionale #Covid19 con il Presidente #ISS Silvio Brusaferro… -