Mondo della musica sotto choc | il famoso cantante è morto per overdose

(Di venerdì 9 aprile 2021) L'infarto e il ricovero in ospedale. La prognosi non è buona e pare che da mercoledì non vi siano stati miglioramenti. Insomma, ilè ancora tenuto in vita ma tra qualche giorno probabilmente potrà porsi il problema di staccare le macchine e l'ultima parola sul se e come questa decisione sarà presa spetterà alla madre. Il 3 aprile scorso è stato proprio TMZ a dare la notizia che DMX era stato ricoverato a causa di un infarto e che, come spiegato al New York Times era in stato vegetativo e nel frattempo nulla è cambiato. Nelle scorse ore le vocimorte di DMX hanno cominciato a rincorrersi al punto da costringere il manager del rapper Steve Rifkind a intervenire direttamente sui social network per smentire il decesso, pur non negando la situazione tragica in cui versa il, tenuto in vita ...