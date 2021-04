Modena | fotografato al parco senza mascherina | ai figli negano l’accesso all’asilo

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 9 aprile 2021) Scoppia il caso aalcoipiccoli: negatoai suoi bambini. Dunque, un genitore beccato ala un presidio “no mask”.dispositivi di protezione individuale e con ipiccoli al seguito, scatena la preoccupazione delle autorità locali e delle famiglie. Succede a, ma il caso diventa emblematico e acquista un valore simbolico che si estende al di là dei confini dell’Emilia Romagna. Anche perché in un periodo come quello che il Paese intero sta vivendo, il rispetto delle norme anti-Covid è, e deve essere, un imperativo categorico per tutti. Nel rispetto di tutti. E allora, a scuola sì: ma in sicurezza. ...