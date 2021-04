Moby Prince, chi è il colpevole del disastro del ’91 nel porto di Livorno (Di venerdì 9 aprile 2021) La sciagura del traghetto Moby Prince causò ben 140 morti. Cosa sappiamo ad oltre 30 anni dal peggior disastro di sempre nei mari italiani. Moby Prince, il 10 aprile 1991 avveniva una delle peggiori tragedie del mare mai avvenute in Italia. Il disastro avvenne in maniera del tutto inaspettata, con condizioni climatiche favorevoli. Eppure c’è L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 9 aprile 2021) La sciagura del traghettocausò ben 140 morti. Cosa sappiamo ad oltre 30 anni dal peggiordi sempre nei mari italiani., il 10 aprile 1991 avveniva una delle peggiori tragedie del mare mai avvenute in Italia. Ilavvenne in maniera del tutto inaspettata, con condizioni climatiche favorevoli. Eppure c’è L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

