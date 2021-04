Moby Prince | 30 anni dopo 140 vittime senza giustizia I familiari | “Nuova commissione d’inchiesta”

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 9 aprile 2021) Qualcuno l’ha definita la “Ustica del mare”. Di sicuro è la peggiore tragedia della marineria italiana di sempre. Uno, se non il maggiore, dei grandi misteri d’Italia rimastiné verità. L’impatto con la petroliera Quella notte, il 10 aprile 1991, nella rada del porto di Livorno, il traghettoappena salpato alla volta della Sardegna alle 22:25, speronò la petroliera Agip Abruzzo ferma all’ancora. Il greggio si riversò sulla nave passeggeri incendiandola come un’immensa torcia. Persero la vita 140 persone: i passeggeri e l’equipaggio. Sopravvisse soltanto il mozzo Alessio Bertrand. I soccorsi arrivarono in ritardo di oltre un’ora. Molti punti oscuri Com’è possibile che il traghetto sia finito contro la petroliera? Perché l’Agip Abruzzo era ancorata in una zona vietata? Quante e quali ...