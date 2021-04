Mobilità, nasce Software Rèpublique per soluzioni sostenibili congiunte (Di venerdì 9 aprile 2021) MILANO (ITALPRESS) – nasce Software Rèpublique, ecosistema di open innovation per sviluppare e commercializzare congiuntamente soluzioni e sistemi che arricchiranno l’offerta di Mobilità intelligente e sostenibile per i territori, le imprese e i cittadini. Il progetto sorge dal sodalizio tra le aziende leader in Europa per tecnologia, Software e Mobilità: Atos, Dassault Systèmes, Renault, Stmicroelectronics e Thales. Unendo le proprie forze, i partner prevedono di mettere insieme competenze complementari per creare innovazione nel settore attraverso intelligenza artificiale, sicurezza informatica, connettività, elettronica embeddata e tecnologia dei gemelli virtuali. Saranno tre le aree principali di cooperazione: sistemi intelligenti che facilitino la connettività ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 9 aprile 2021) MILANO (ITALPRESS) –, ecosistema di open innovation per sviluppare e commercializzare congiuntamentee sistemi che arricchiranno l’offerta diintelligente e sostenibile per i territori, le imprese e i cittadini. Il progetto sorge dal sodalizio tra le aziende leader in Europa per tecnologia,: Atos, Dassault Systèmes, Renault, Stmicroelectronics e Thales. Unendo le proprie forze, i partner prevedono di mettere insieme competenze complementari per creare innovazione nel settore attraverso intelligenza artificiale, sicurezza informatica, connettività, elettronica embeddata e tecnologia dei gemelli virtuali. Saranno tre le aree principali di cooperazione: sistemi intelligenti che facilitino la connettività ...

