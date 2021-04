Mobilità intelligente | la “Software République” di Atos | Dassault | Renault | STM e Thales

(Di venerdì 9 aprile 2021) (Teleborsa) – Elie Girard, Bernard Charlès, Luca de Meo, Jean-Marc Chery e Patrice Caine, CEO rispettivamente diSystèmes, Groupe, STMicroelectronics e, hanno annunciato la loro intenzione di unire le forze per creare, un nuovo ecosistema finalizzato all’innovazione nel settore della. Mettendo insieme le loro competenze complementari, i partner prevedono di sviluppare e commercializzare insieme sistemi eper offrire unapiù ricca di opportunità e sostenibile a città, regioni, imprese e cittadini. Intelligenza artificiale, sicurezza informatica, connettività, elettronica embedded (o incorporata) e tecnologia dei gemelli virtuali ...

... hanno annunciato la loro intenzione di unire le forze per creare Software République, un nuovo ecosistema finalizzato all'innovazione nel settore della. Mettendo insieme le ...In sostanza, punta a sviluppare un ecosistemae sostenibile per approfittare delle prospettive di crescita del mercato globale della: secondo la Boston Consulting Group il suo ...