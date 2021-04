Mobilità Ata ex Lsu: nuovo incontro tra Ministero e i sindacati: il resoconto (Di venerdì 9 aprile 2021) nuovo round, in videoconferenza, per il rinnovo del contratto sulla Mobilità del personale Ata ex Lsu, una trattativa, così come segnala la Flc Cgil in un report, a sospesa agli inizi di marzo per l’avvio di un confronto politico, richiesto dalla stessa sigla sindacale, al fine di verificare la disponibilità ad un adeguamento dell’organico ATA per scongiurare esuberi provinciali. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 9 aprile 2021)round, in videoconferenza, per il rinnovo del contratto sulladel personale Ata ex Lsu, una trattativa, così come segnala la Flc Cgil in un report, a sospesa agli inizi di marzo per l’avvio di un confronto politico, richiesto dalla stessa sigla sindacale, al fine di verificare la disponibilità ad un adeguamento dell’organico ATA per scongiurare esuberi provinciali. L'articolo .

