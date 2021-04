‘Miss Apple’ racconta il mondo dei sex toys | “Non conoscono crisi”

Leggi su dire

(Di venerdì 9 aprile 2021) ROMA – “Dal classico sex toy, ai dilatatori, ai kit per il soft Bdsm (bondage/sadismo/masochismo), ma anche coppette mestruali, assorbenti, capsule e integratori per aiutare l’erezione, per mantenerla, ritardanti e per le donne che non hanno una buona lubrificazione prodotti specifici. È un mercato che non è saturo e che non conosce crisi“. Ha scelto anche per questo ‘Miss Apple’ (nome d’arte), quando la “pandemia ha portato via tutte le certezze economiche”, di aprire un sexy shop online, che fosse diverso dai grandi e-commerce. Alla Dire ha raccontato la sua professione, che non è solo vendere giochi per la coppia, ma anche essere consulente e poter dare idee su giochi erotici e sessuali, cogliendo gusti e propensioni di chi si rivolge a lei, ma anche quali paure e vergogne superare e come farlo: “Costruisco con il cliente un rapporto diretto e di fiducia”, ha detto.