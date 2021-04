Milano, gli ambulanti montano i banchi per protesta senza vendere i prodotti: “I contagi all’aperto sono nulli, lo dice la scienza” (Di venerdì 9 aprile 2021) Una protesta singolare, realizzata dagli ambulanti al mercato Crema-Piacenza a Milano. La categoria degli ambulanti non alimentari, senza effettuare l’attività di vendita, ha allestito i propri posteggi per dimostrare che i mercati all’aperto sono sicuri, anche in zona rossa. “Non riusciamo più a tenere le persone tranquille perché c’è tanta disperazione” spiega Giacomo Errico, presidente di Apeca (Associazione ambulanti Confcommercio Milano) e Fiva Confcommercio. “La pentola sta scoppiando. O ci ascoltate oppure liberi tutti”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021) Unasingolare, realizzata daglial mercato Crema-Piacenza a. La categoria deglinon alimentari,effettuare l’attività di vendita, ha allestito i propri posteggi per dimostrare che i mercatisicuri, anche in zona rossa. “Non riusciamo più a tenere le persone tranquille perché c’è tanta disperazione” spiega Giacomo Errico, presidente di Apeca (AssociazioneConfcommercio) e Fiva Confcommercio. “La pentola sta scoppiando. O ci ascoltate oppure liberi tutti”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

NicolaPorro : Torna il prof #Zangrillo del San Raffaele di Milano, con una denuncia choc: 'In pronto soccorso solo il 13% dei mal… - SandraM_Tcon0 : RT @Michele_Arnese: 'A gennaio gli accessi alle neuropsichiatrie infantili per tentato suicidio in Lombardia sono stati 86, quasi un raddop… - sa_valas : @Linus2k @paolo_s90 un povero affamato di pubblicità televisiva, fece pure una pessima figura a 'Cortesie per gli o… - 16q___ : RT @Michele_Arnese: 'A gennaio gli accessi alle neuropsichiatrie infantili per tentato suicidio in Lombardia sono stati 86, quasi un raddop… - yoshidao2 : RT @PowervolleyMI: ?? | HIGHLIGHTS ? Rivivi gli highlights della sfida tra Piacenza e Milano. ? ?? -