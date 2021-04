Milan primo in Europa per punti in trasferta in Campionato (Di venerdì 9 aprile 2021) I rossoneri scatenati lontano da San Siro: con 37 punti in 14 partite sono in vetta alla speciale classifica. Altre tre italiane nella top 20 europea Nonostante le recenti prestazioni che lo hanno allontanato dalla vetta della Serie A, il Milan può consoloarsi per la stagione disputata fin qui e soprattutto per la solidità riaquisita. Nella prima parte di stagione in particolare i rossoneri sono stati formidabili, riuscendo a trovare spesso importanti vittorie lontano da San Siro. La squadra di Pioli infatti con 37 punti in 14 partite comanda la classifica dei punti in trasferta dei top campionati europei. Il Milan è anche la squadra che ne ha vinte di più lontano dal proprio stadio, ben 12. Nella top 20 di squadre virtuose in trasferta ci sono anche altre tre ... Leggi su zon (Di venerdì 9 aprile 2021) I rossoneri scatenati lontano da San Siro: con 37in 14 partite sono in vetta alla speciale classifica. Altre tre italiane nella top 20 europea Nonostante le recenti prestazioni che lo hanno allontanato dalla vetta della Serie A, ilpuò consoloarsi per la stagione disputata fin qui e soprattutto per la solidità riaquisita. Nella prima parte di stagione in particolare i rossoneri sono stati formidabili, riuscendo a trovare spesso importanti vittorie lontano da San Siro. La squadra di Pioli infatti con 37in 14 partite comanda la classifica deiindei top campionati europei. Ilè anche la squadra che ne ha vinte di più lontano dal proprio stadio, ben 12. Nella top 20 di squadre virtuose inci sono anche altre tre ...

