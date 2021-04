Milan | Pioli | “Rinnovo Donnarumma? Stiamo pensando solo alla Champions”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Milan Pioli

Stefanomanda in archivio il pari con la Samp e sprona ila ripartire già dalla sfida di domani al Tardini. Con l'Inter ormai lontana, i rossoneri devono guardarsi le spalle per ...Alle 18 tocca aldi Stefanoimpegnato a Parma contro i ducali di D'Aversa. Chiude il turno lunedì sera il match fra il Benevento di Inzaghi ed il Sassuolo di De Zerbi. Per seguire e ...Il Milan di Stefano Pioli domani pomeriggio sfiderà il Parma di Roberto D’Aversa in occasione della trentesima giornata del campionato italiano di Serie A. (Calciomercatonews.com) La squadra rossonera ...Il timore che il Milan sia arrivato a corto di benzina nel momento clou del suo campionato è concreto: toccherà a Pioli provare a toccare le corde giuste dei suoi calciatori per portare a casa almeno ...