Advertising

StefanoFeltri : Due ex poliziotti fan di Salvini e Meloni dietro l’inchiesta Iuventa contro le Ong Stanno emergendo notizie che c… - channeldraw : 'Ong, migranti e giornalisti: così Minniti e Salvini hanno costruito un mondo che non esisteva' di @StefanoFeltri p… - LegaSalvini : #ORBAN: '#SALVINI NOSTRO EROE PERCHÉ DA MINISTRO FERMÒ I MIGRANTI' - TV7Benevento : Migranti: Salvini, 'Guardia Costiera salva da annegamenti, Ong si arricchiscono'... - Gin_Targaryen : RT @spinozait: Pieni poteri, scudo contro i migranti e sottomissione delle donne: praticamente Erdogan è un Salvini astemio. [@ibico75 + be… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Salvini

Metro

...la presidenza della Camera è passata con i democratici continuando a occuparsi deie dei profughi. Tra i numerosi messaggi di solidarietà anche quello del leader della Lega, Matteo, ......a Draghi per la missione in Libia - si punta a nuove regole per la redistribuzione dei, potenziando o superando il mai decollato meccanismo della volontarietà. I ristori, che per...Roma, 9 apr. (Adnkronos) - Chi ha criticato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, sui salvataggi dei migranti sulle coste della Libia, "se è insorto è ignorante. Ho fatto il ministro dell'Interno ...Chiunque decida di lasciare casa per andare incontro all’ignoto, più accettabile evidentemente del noto, è paragonabile a un supereroe. Ecco perché ho scelto la foto di un bambino che indossa una magl ...