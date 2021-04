Migliaia di persone in fuga dall’isola di Saint Vincent per rischio eruzione: dispiegate le navi da crociera (Di venerdì 9 aprile 2021) Evacuazione imminente della popolazione anche con l’aiuto di navi da crociera: è allerta massima sull’isola di Saint Vincent per il rischio di una potente eruzione vulcanica Sono ore di grandissima preoccupazione ed ansia per la popolazione che vive sull’isola caraibica di Saint Vincent, a causa del rischio di imminente eruzione del vulcano La Soufrière. Lo L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 9 aprile 2021) Evacuazione imminente della popolazione anche con l’aiuto dida: è allerta massima sull’isola diper ildi una potentevulcanica Sono ore di grandissima preoccupazione ed ansia per la popolazione che vive sull’isola caraibica di, a causa deldi imminentedel vulcano La Soufrière. Lo L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

RaiNews : Le autorità regionali brasiliane posso vietare le funzioni religiose durante la pandemia di coronavirus che sta ucc… - VittorioSgarbi : Mentre nel Paese una crisi economica senza precedenti manda sul lastrico migliaia di persone, il PD è impegnato in… - NicolaPorro : Perché l’#Africa non preoccupa? Perché in Camerun migliaia di persone sono guarite dopo una cura da erboristeria? E… - MSator : RT @marta_pellizzi: Tumore recidivante, perdita della vista e dolore cronico. E l'INPS mi toglie l'accompagnamento. I medici legali dell'I… - lucabrusc1 : RT @serracchiani: Oltre 600 le vittime dall’inizio del golpe in #Myanmar. Migliaia i feriti, 2847 le persone incarcerate. Ringrazio il Pres… -