Michelle Hunziker difende la figlia Aurora | Il cat calling non è spiritoso né divertente

(Di venerdì 9 aprile 2021)ha preso parola in difesa di suadopo il suo sfogo sul cat: "Il catè volgare e irrispettoso"

Nell'anteprima di Striscia la notizia ,si diverte a stupire, completamente a briglia sciolta. Antonio Ricci, fondatore e regista del tg satirico di Canale 5, gli lascia campo libero e la bella svizzera ne approfitta. Con ...La figlia diha voluto reclamare il proprio diritto a indossare una minigonna senza dover per forza finire al centro di attenzioni non richieste. A partire dalle sue dichiarazioni , ...Michelle Hunziker sul catcalling confessa: "Tutto ciò è irrispettoso e volgare" Giorni fa Aurora Ramazzotti si è sfogata amaramente sui social, asserendo ...“La malattia mi ha trasformata in guerriera. Il bullismo va denunciato altrimenti diventa un macigno!” Parole forti ed apprezzatissime quelle d ...