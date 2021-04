Michela Coppa incinta del primo figlio ma non sono stati mesi facili (Di venerdì 9 aprile 2021) Un’altra dolcissima vip è incinta, è Michela Coppa che attende il primo figlio e come tutte mostra il pancino solo dopo il primo trimestre di gravidanza. Da due settimane è entrata nel quarto mese e finalmente Michela Coppa si sente libera di poterlo dire a tutti. Un pancino già evidente per l’ex Letterina che adesso è più serena, con l’esito delle ultime analisi tira un sospiro di sollievo. Sembra che la sua gravidanza non sia iniziata nel migliore dei modi, non anticipa molto ma promette che presto racconterà tutto. Per il momento si gode l’annuncio più bello, la dolce attesa, i commenti di auguri di tutti. Michela Coppa E’ AL QUARTO MESE DI GRAVIDANZA Adesso sta bene ma incuriosisce tutti con il suo post che ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 9 aprile 2021) Un’altra dolcissima vip è, èche attende ile come tutte mostra il pancino solo dopo iltrimestre di gravidanza. Da due settimane è entrata nel quarto mese e finalmentesi sente libera di poterlo dire a tutti. Un pancino già evidente per l’ex Letterina che adesso è più serena, con l’esito delle ultime analisi tira un sospiro di sollievo. Sembra che la sua gravidanza non sia iniziata nel migliore dei modi, non anticipa molto ma promette che presto racconterà tutto. Per il momento si gode l’annuncio più bello, la dolce attesa, i commenti di auguri di tutti.E’ AL QUARTO MESE DI GRAVIDANZA Adesso sta bene ma incuriosisce tutti con il suo post che ...

