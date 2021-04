Michela Coppa è incinta, l’ex letterina di Passaparola: “Non sono stati mesi facili” (Di venerdì 9 aprile 2021) Michela Coppa è incinta. La showgirl, classe 1983, che ha preso parte a programmi di successo come Passaparola, La Corrida accanto a Gerry Scotti e Ricette di famiglia con Davide Mengacci, ha annunciato di aspettare un bebè. Coppa ha voluto condividere la notizia con i suoi follower e ha confidato che i primi mesi di gravidanza non sono stati facili per lei. Michela Coppa è al quarto mese di gravidanza Michela Coppa ha pubblicato un post su Instagram nel quale si vede il pancione che inizia a crescere. La showgirl ha fatto sapere di essere al quarto mese di gravidanza. I primi tempi non sarebbero stati affatto facili per lei, ma a ... Leggi su cityroma (Di venerdì 9 aprile 2021). La showgirl, classe 1983, che ha preso parte a programmi di successo come, La Corrida accanto a Gerry Scotti e Ricette di famiglia con Davide Mengacci, ha annunciato di aspettare un bebè.ha voluto condividere la notizia con i suoi follower e ha confidato che i primidi gravidanza nonper lei.è al quarto mese di gravidanzaha pubblicato un post su Instagram nel quale si vede il pancione che inizia a crescere. La showgirl ha fatto sapere di essere al quarto mese di gravidanza. I primi tempi non sarebberoaffattoper lei, ma a ...

Advertising

GossipItalia3 : Michela Coppa in dolce attesa, è il primo figlio: “Gravidanza non semplice” #gossipitalianews - berta95italy : Anche Michela Coppa è incinta ..un boom di cicogne quest'anno ?? ?? - RadioCapital_fm : Con @benedettaparodi i consigli per una alimentazione post feste che sia leggera ma anche sana e golosa, ospite… -