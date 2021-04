“Mi hai rovinato la vita!” | Barbara d’Urso sotto accusa | Angela da Mondello vuota il suo sacco – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di venerdì 9 aprile 2021) Anche se didapreferiamo non occuparci per l’orribile strascico di ignoranza e disinformazione che ha saputo “regalare” all’Italia intera (anche per merito di massicce condivisioni social e interventi TV), quello che abbiamo visto in queste ore è ancora peggio del previsto.dacontro: “Mi haila”... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.