MG Cyberster: in attesa del debutto, le prime foto della roadster elettricaHDblog.it (Di venerdì 9 aprile 2021) MG porterà al debutto la nuova concept car elettrica Cyberster al Salone di Shanghai che si terrà dal 21 aprile al 28 aprile. Un’autovettura attesa perché anticiperà la tecnologia e il linguaggio del design che troveranno posto all’interno dei futuri modelli del marchio. A circa una decina di giorni dal Salone, il costruttore ha condiviso le foto del prototipo che permettono di dare uno sguardo più da vicino alla sue caratteristiche. roadster ELETTRICA La roadster elettrica è stata progettata a Londra dal centro di design del Gruppo SAIC, di cui MG fa parte. L’auto è stata sviluppata prestando molta attenzione all’aerodinamica per migliorare l’efficienza. Per questo, sono state adottate alcune scelte sofisticate a partire dalla particolare conformazione del frontale. Il look, però, ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 9 aprile 2021) MG porterà alla nuova concept car elettricaal Salone di Shanghai che si terrà dal 21 aprile al 28 aprile. Un’autovetturaperché anticiperà la tecnologia e il linguaggio del design che troveranno posto all’interno dei futuri modelli del marchio. A circa una decina di giorni dal Salone, il costruttore ha condiviso ledel prototipo che permettono di dare uno sguardo più da vicino alla sue caratteristiche.ELETTRICA Laelettrica è stata progettata a Londra dal centro di design del Gruppo SAIC, di cui MG fa parte. L’auto è stata sviluppata prestando molta attenzione all’aerodinamica per migliorare l’efficienza. Per questo, sono state adottate alcune scelte sofisticate a partire dalla particolare conformazione del frontale. Il look, però, ...

